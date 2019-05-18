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رياضة

راجح وهبة: 11.3 مليون جنيه مصاريف فريق الكرة الترسانة الموسم الماضي

السبت 18/مايو/2019 - 04:17 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
أكد راجح وهبة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة دعمه ومساندته لرئيس الشواكيش خلال الفترة القادمة من دوري القسم الثاني .

وأضاف راجح في تصريحات صحفية : جددت ثقتي في رئيس النادي وتفاجئ الجميع بموقفي وأؤكد للجميع أنني ادعمه لأن هذا في مصلحة النادي ومجلس الإدارة بأكمله علي قلب رجل واحد ".

وأكمل : لا امتلك طموح رئيس النادي كما أشيع عني من بعض الشخصيات التى تحاول هدم النادي وابتعاده عن الدوري الممتاز في المرحلة الدقيقة التى يمر بها الفريق الاول ".

وأوضح : صرفنا الموسم الماضي 11 مليون و300 ألف جنيه ما بين صفقات ورواتب وهذا لم يكن تبذير بل وفرنا كل شئ للجهاز الفني السابق ودعمته بقوة لتحقيق حلم الممتاز ".

وأختتم راجح وهبه تصريحاته قائلا : هذا الموسم نمتلك مدير كرة علي اعلي مستوي وهو كريم حسن شحاته وبالاضافة لجهاز فني يمتلك الخبرة والقوة والصرامة بقيادة علاء ميهوب ".

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