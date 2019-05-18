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أخبار العالم

بقوة 6 درجات.. زلزال يضرب سواحل بابوا غينيا الجديدة

السبت 18/مايو/2019 - 03:06 ص
زلزال بقوة 6 درجات
زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل بابوا غينيا الجديدة
أحمد قاسم
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بلغت شدته ست درجات وقع اليوم السبت قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة.

ووفقا لهيئة المسح، تم تسجيل الزلزال عند الساعة 22.37 بالتوقيت العالمي (01.37 بتوقيت موسكو). ويقع مركز الزلزال على بعد 12 كم جنوب غرب قرية تارون وعلى عمق 27.4 كيلو مترا.

ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو دمار.

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