بقوة 6 درجات.. زلزال يضرب سواحل بابوا غينيا الجديدة

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بلغت شدته ست درجات وقع اليوم السبت قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة.



ووفقا لهيئة المسح، تم تسجيل الزلزال عند الساعة 22.37 بالتوقيت العالمي (01.37 بتوقيت موسكو). ويقع مركز الزلزال على بعد 12 كم جنوب غرب قرية تارون وعلى عمق 27.4 كيلو مترا.



ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو دمار.



