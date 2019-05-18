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محافظات

إزالة منزل آيل للسقوط بحى البساتين بالخارجه

السبت 18/مايو/2019 - 05:35 ص
صدى البلد
منصور ابوالعلمين
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والعشوائيات والمنازل الآيلة للسقوط، حيث تمت إزالة منزل غير آمن وآيل للسقوط بحى البساتين، وذلك بمعرفة فريق الفنيين والمختصين بمجلس المدينة وتمت إزالة الأسقف والحوائط ورفع المخلفات الخاصة بالمنزل.

قال المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الخارجة والمشرف على لجنة إزالة العشوائيات أنه تم إزالة المنزل لكونه يمثل خطرا داهما على حياة المواطنين، وذلك بعد صدور قرار إزالة بموجب تقرير اللجنة الهندسية التى عاينت المنزل.

وأضاف الطماوى أن رئاسة المركز تستكمل أعمال إزالة المنازل والعشوائيات التى تمثل خطورة على المارة، ويتم التعامل معها فوريا من خلال تنفيذ الإزالات ورفع المخلفات بصورة عاجلة.

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