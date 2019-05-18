شركة نرويجية تفضح إيران.. الحرس الثوري نفذ عمليات إرهابية في الإمارات

كشف تقرير صادر عن شركات تأمين نرويجية أن يكون الحرس الثوري الإيراني قد سهّل تنفيذ الهجمات، التي استهدفت أربع ناقلات نفط الأحد الماضي، قبالة مرفأ الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة.



وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن الهجوم نفذته على الأرجح سفينة دفعت بمركبات مسيرة تحت الماء، تحمل كل منها ما بين 30 و35 كيلوغرامًا من المتفجرات شديدة التأثير، مصمّمة للانفجار عند الاصطدام.



وأتت الهجمات على السفن الأربع وسط تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في أعقاب قرار واشنطن هذا الشهر محاولة خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وتعزيز وجودها العسكري في الخليج، ردًا على ما اعتبرته تهديدات إيرانية.



وأوضح التقرير أن هناك أسباب لضلوع الحرس الثوري الإيراني في تلك الهجمات، أولها الاحتمال الكبير بأن يكون الحرس الثوري سبق وزوّد حلفاءه الحوثيين في اليمن، الذين يحاربون الحكومة المدعومة من السعودية، بقوارب مسيّرة محملة بالمتفجرات وقادرة على إصابة أهدافها بدقة عبر استخدام نظام تحديد المواقع.



ثانيًا، التشابه بين الشظايا التي عثر عليها في الناقلة النرويجية وشظايا من قوارب مسيرة استخدمها الحوثيون قبالة اليمن، وذلك على الرغم من أن المركبات التي استخدمها الحوثيون في وقت سابق كانت قوارب سطح وليست مركبات مسيرة تحت الماء، والتي يرجّح استخدامها في هجوم الفجيرة.



وثالثًا، حقيقة أنّ إيران، والحرس الثوري تحديدًا، اللذين هدّدا في وقت سابق باستخدام القوة العسكرية، قد يلجآن إلى "تدابير غير متماثلة يمكن إنكارها بسهولة"، لمواجهة خصم أقوى من الناحية العسكرية.



وأشار تقرير الرابطة إلى أن هجوم الفجيرة تسبّب في أضرار محدودة نسبيًا، ونفّذ في وقت كانت سفن البحرية الأميركية لا تزال في طريقها إلى الخليج العربي.