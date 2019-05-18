ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

بعد لقائه الرئيس الفرنسي.. لماذا ظهر روني ميتوكتير بـ هذا الشكل

السبت 18/مايو/2019 - 06:41 ص
ماكرون وروني
ماكرون وروني
أماني إبراهيم
التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بروني ميتو كتير زعيم شعب كايابو وهم السكان الأصليين في البرازيل، في قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، الخميس الماضي، ولفت ميتو كتير الأنظار بارتداء الزي التقليدي للسكان الأصليين في البرازيل.

بريش أصفر يعلو رأسه يزينها في المنتصف ريشة حمراء، ودائرة معدنية كبيرة مثبتة في فم ميتوكتير، والعديد من أدوار القلائد حول عنقه، لفت زعيم القبيلة الأنظار بشكله غير المألوف، ولكن هذا الزي يعتبر جزءا من الزي التقليدي للسكان الأصليين في البرازيل.

ويرصد «صدى البلد» عاداتهم وملابسهم الغريبة، حيث يرتدي السكان الأصليين في البرازيل السراويل الفضفاضة، وقبعات وأحذية رعاة البقر، ودائما ما يطلون وجوههم بالألوان بشكل منتظم وتتنوع بين الأصفر، والأزرق، والأحمر.

ويزينون وجوههم أيضا بخياطة حبات الخرز فيها كمنطقة الأنف والأذن وبجانب الشفاة، متأثرين بهذا الشكل بالثقافة الأفريقية، ويرتدون وشاح من الدانتيل تم تطوير صناعته في فرنسا في القرن الثامن عشر، وقد أحضره البرتغاليين إلى البرازيل، أما القطعة المعدنية في الفم فيتم وضعها في الفم وتثبيتها في الشفة السفلية وكان يتبع هذا التقليد الرجال قديما، ويعد روني آخرمن يتبعه حيث توقف الرجال عن تثبيتها في الفم لما تتسبب فيه من آلام والتهابات قد تؤدي إلى الوفاة.

وتضم الشعوب الأصلية في البرازيل المجموعات البرتغالية التي سكنت البرازيل لأول مرة قبل الاتصال الأوروبي عام 1500، وتعيش هذه القبائل على صيد الأسماك، وصيد الحيوانات، والزراعة، وعانوا كثيرا نتيجة الدمج الأوروبي مع سكان البرازيل.

قل عدد السكان الأصليين للبرازيل بنسبة كبيرة بسبب الأمراض والأوبئة التي أصابتهم وانخفض عددهم بنسبة كبيرة، ووصل عدد القبائل بها حاليا إلى 67 قبيلة فقط، حيث تم تصنيف 817 ألف برازيلي أنفسهم من السكان الأصليين وفقا لتعداد IBGE لعام 2010.

ترشيحاتنا

تعالج أزمة تجاعيد الوجه .. وصفة طبيعية بـ 5 جنيهات بديلة لـ البوتوكس

بسبب الإعياء الشديد.. هبوط اضطراري لطائرة سعودية ووفاة أحد قائديها

الدين لله والصيام للجميع.. مسيحى يقيم مائدة الرحمن فى رمضان ..فيديو

عملية لجنين في بطن أمه.. حدث مذهل في جراحات المناظير

شاهد.. راغب علامة يحيي سهرة رمضانية بحضور نجوم الفن والرياضة والإعلام

ماتت في سبيل العلم.. قصة الطالبة الإندونيسية التي شارك الآلاف في جنازتها بالجامع الأزهر

ads

وجه طلبا للأعلى للإعلام.. محمد فاضل يفجر مفاجأة حول تمثيل النجوم في مقالب رامز جلال

فريق لا يقهر.. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجآت لـ بيراميدز

فاجأ الجمهور بأول تعليق له.. طاهر أبو ليلة يكشف عن حقيقة فبركة رامز في الشلال

بعد أكبر تراجع خلال عامين.. لجنة برلمانية تكشف موعد هبوط الدولار لـ15 جنيها

قرار هام من الإسماعيلي قبل مواجهة الأهلي

سيد عبدالحفيظ وأمير مرتضى .. قصف جبهات وحروب كلامية خارج المستطيل الأخضر

خلال 3 أشهر .. الرئيس السيسي يصدر عفوا عن 4700 سجين بينهم متهمو مذبحة كرداسة .. تفاصيل

بسبب فتاة.. خناقة بين نزيل دار أيتام ومالك كافيه أكتوبر.. تفاصيل مثيرة

حرية التنقل دون تدخل الكفيل.. مزايا وشروط الإقامة المميزة بالسعودية.. القصة الكاملة

بسبب الإعياء الشديد.. هبوط اضطراري لطائرة سعودية ووفاة أحد قائديها

مصير غامض .. النجوم يعقد جلسة مع قاهر الزمالك قبل الرحيل

لإفطار الصائمين في غزة.. كريستيانو رونالدو يعلن تبرعه بـ 1.5 مليون دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتسحروا عليه والتقطوا سيلفي.. محور روض الفرج إنجاز عالمي بأيادٍ مصرية وسجلته موسوعة جينيس.. صور

المصري يواصل استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي الثلاثاء.. صور

اللحظات الأولى في الحياة.. مونيكا وماركو يتخصصان في تصوير الولادة بغرف العمليات.. صور