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أخبار العالم

قبل نهاية Game of Thrones.. الكونجرس ينتخب من سيجلس على العرش الحديدي

السبت 18/مايو/2019 - 04:55 ص
كيت هارينتجون وإيمليا
كيت هارينتجون وإيمليا كلارك من الحلقة الأولى
أحمد قاسم
يومٌ واحدٌ يفصلنا عن الحلقة الأخيرة من الموسم الثامن والأخير من المسلسل الملحمي Game of Thrones أو "لعبة العروش"، الذي يتربع على عرش أنجح وأفضل المسلسلات في التاريخ، لكن في الوقت الذي يتكهن فيه أكثر من مليار شخص حول العالم، عمن سيجلس على "العرش الحديدي"، وهو محور صراع قصة المسلسل، حدث شيئًا آخرًا لم يكن في الحسبان.

فقد فوجئ الجمهور الأمريكي، بأن الكونجرس ابتعد قليلًا عن الحياة السياسة والحرب المحتدمة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول أحقية الرئيس، دونالد ترامب، برئاسة البلاد، ودخل في صراعٍ من نوع آخر، حول أحقية أبطال المسلسل بالجلوس على عرش قارة "ويستروس"، التي تجرى بها أحداث "لعبة العروش".

وحسبما ذكر موقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي، فقد رأى 50% من نواب الكونجرس، من المعسكر الديمقراطي والجمهوري معًا، أن شخصية "جون سنو"، الذي يجسده الممثل البريطاني "كيت هارينجتون"، هو الأحق بالجلوس على "العرش الحديدي"، ومن ضمن تلك النسبة تفوق الجمهوريون على خصومهم في اختيار "سنو" للجلوس على العرش، وذلك بنسبة 55% إلى 47%.

وحصلت شخصية "آريا ستارك"، التي تجسدها النجمة الشابة "مايسي ويليامز"، حيث حصلت على نسبة تأييد من أعضاء الكونجرس بلغت 12%، بينما تساولت كلًا من "سانسا ستارك"، التي تؤديها "صوفيا تيرينر"، و"دانيريس تارجرين"، التي تجسدها "إيمليا كلارك"، وذلك بنسبة 11%.

أما شخصية "تايون لانستر"، الذي يؤدي دوره النجم الأمريكي "بيتر دينكلدج"، فقد حصل على نسبة تأييد وصلت إلى 10%.

يذكر أن الموسم الثامن قد قوبل بموجة شديدة من النقد السلبي أغلبه جاء بسبب الكتابة السيئة للقصة المقتبسة عن رائعة الأديب الأمريكي "جورج آر آر مارتن"، ومن المقرر أن تعرض الحلقة الأخيرة من "لعبة العروش" يوم الأحد المقبل.

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