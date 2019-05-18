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محافظات

إعدام 259 سلعة وغلق 4 منشآت مخالفة بالأقصر

السبت 18/مايو/2019 - 09:41 ص
صدى البلد
شمس يونس
أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن إدارة مراقبة الأغذية بالطب الوقائي قامت بعدة حملات للمرور على موائد الرحمن ومحلات بيع الياميش خلال العشرة أيام الأولى من رمضان.

وأسفرت عن إعدام 96 كيلو طعام بين 36 كيلو فراخ و40 كيلو أرز  و20 كيلو سلطة، كما تم إعدام 163 كيلو ياميش، وتم غلق 4 منشآت إداريًا وتحرير 12 محضر عدم استيفاء اشتراطات صحية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة استمرار مراقبة المنشآت الغذائية للحفاظ على سلامة المواطنين.

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