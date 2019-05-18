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فن

مراتك بتتخطف اعمل نفسك مش واخد بالك.. شاهد الظهور الأول لـ أكرم حسني في الواد سيد الشحات

السبت 18/مايو/2019 - 05:32 ص
صدى البلد
أحمد البهى
حقق المقطع الذى ظهر فيه الفنان أكرم حسنى ضمن أحداث مسلسل " الواد سيد الشحات " نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب " .

جاء المقطع الذى يعد الظهور الأول لـ أكرم حسنى كضيف شرف ضمن الأحداث، وحمل أسم "مراتك بتتخطف يا سيد..أعمل نفسك مش واخد بالك " عبر موقع يوتيوب نسبة مشاهدة اقتربت من الـ100 ألف مشاهدة بعد طرحه بيومين .

الواد سيد الشحات" من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، ومن بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبد الرحمن.

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