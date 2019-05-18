مراتك بتتخطف اعمل نفسك مش واخد بالك.. شاهد الظهور الأول لـ أكرم حسني في الواد سيد الشحات

حقق المقطع الذى ظهر فيه الفنان أكرم حسنى ضمن أحداث مسلسل " الواد سيد الشحات " نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب " .
جاء المقطع الذى يعد الظهور الأول لـ أكرم حسنى كضيف شرف ضمن الأحداث، وحمل أسم "مراتك بتتخطف يا سيد..أعمل نفسك مش واخد بالك " عبر موقع يوتيوب نسبة مشاهدة اقتربت من الـ100 ألف مشاهدة بعد طرحه بيومين .
الواد سيد الشحات" من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، ومن بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبد الرحمن.
جاء المقطع الذى يعد الظهور الأول لـ أكرم حسنى كضيف شرف ضمن الأحداث، وحمل أسم "مراتك بتتخطف يا سيد..أعمل نفسك مش واخد بالك " عبر موقع يوتيوب نسبة مشاهدة اقتربت من الـ100 ألف مشاهدة بعد طرحه بيومين .
الواد سيد الشحات" من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، ومن بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبد الرحمن.