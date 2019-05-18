مراتك بتتخطف اعمل نفسك مش واخد بالك.. شاهد الظهور الأول لـ أكرم حسني في الواد سيد الشحات

حقق المقطع الذى ظهر فيه الفنان أكرم حسنى ضمن أحداث مسلسل " الواد سيد الشحات " نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب " .



جاء المقطع الذى يعد الظهور الأول لـ أكرم حسنى كضيف شرف ضمن الأحداث، وحمل أسم "مراتك بتتخطف يا سيد..أعمل نفسك مش واخد بالك " عبر موقع يوتيوب نسبة مشاهدة اقتربت من الـ100 ألف مشاهدة بعد طرحه بيومين .



الواد سيد الشحات" من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، ومن بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبد الرحمن.