ظاهرة تحدث كل 30 سنة.. ظهور كوكب زحل في سماء مصر والوطن العربي

في ظاهرة فلكية فريدة لاتحدث إلا مرة كل 30 عامًا تقريبًا، قالت الجمعية الفلكية الواقعة في جدة بالمملكة العربية السعودية، أن كوكب زحل سوف يظهر باتجاه أفقه الجنوب الشرقي عند منتصف الليل، وسيقع إلى أسفل يسار كوكب المشترى بالنسبة للراصد، وذلك خلال شهر رمضان.



ويمكن وفقًا لظهور كوكب زحل رصده في مصر والمنطقة العربية خلال ليالى شهر رمضان وحتى نهايته، حتى إنه يمكن أن يظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية ومن خلال التلسكوب يمكن رؤية حلقاته.



وبلغت حلقات كوكب زحل أقصى ميلان لها ناحية الأرض فى أكتوبر 2017، وكانت آخر مرة ترصد فيها ظاهرة ظهور زحل في عام 1988 ورؤيتها التالية ستكون فى 2046.