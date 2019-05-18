محمد الشرنوبي يحيي أولى حفلاته الرمضانية داخل خيمة سهراية.. صور

أحيا المطرب محمد الشرنوبي اولى حفلاته الرمضانية داخل خيمة سهراية بأحد فنادق التجمع.



قدم شرنوبي ما يقرب من 15 اغنية بدأها برمضان جانا ثم توالت الأغنيات النفسية وحتة من الخيال وعادي براحتك يا مسافر وحدك كل ده كان ليه وزي العادة بقوي قلبي والفصول الاربعة خلاني بعدت نقول مبروك مفيش داعي مين فينا صبح الصباح داري ونسم علينا الهوى .



يقوم بتنظيم خيمة سهراية العالمي وليد منصور وماجد حسني.