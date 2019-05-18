ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

محمد الشرنوبي يحيي أولى حفلاته الرمضانية داخل خيمة سهراية.. صور

السبت 18/مايو/2019 - 08:12 ص
المطرب محمد الشرنوبي
المطرب محمد الشرنوبي
محمد صبحي
أحيا المطرب محمد الشرنوبي اولى حفلاته الرمضانية داخل خيمة سهراية بأحد فنادق التجمع.

قدم شرنوبي ما يقرب من 15 اغنية بدأها برمضان جانا ثم توالت الأغنيات النفسية وحتة من الخيال وعادي براحتك يا مسافر وحدك كل ده كان ليه وزي العادة بقوي قلبي والفصول الاربعة خلاني بعدت نقول مبروك مفيش داعي مين فينا صبح الصباح داري ونسم علينا الهوى .

يقوم بتنظيم خيمة سهراية العالمي وليد منصور وماجد حسني.
محمد الشرنوبي يحيي أولى حفلاته الرمضانية داخل خيمة سهراية.. صور
محمد الشرنوبي يحيي أولى حفلاته الرمضانية داخل خيمة سهراية.. صور
محمد الشرنوبي يحيي أولى حفلاته الرمضانية داخل خيمة سهراية.. صور
محمد الشرنوبي يحيي أولى حفلاته الرمضانية داخل خيمة سهراية.. صور
محمد الشرنوبي يحيي أولى حفلاته الرمضانية داخل خيمة سهراية.. صور
محمد الشرنوبي يحيي أولى حفلاته الرمضانية داخل خيمة سهراية.. صور
محمد الشرنوبي يحيي أولى حفلاته الرمضانية داخل خيمة سهراية.. صور
محمد الشرنوبي يحيي أولى حفلاته الرمضانية داخل خيمة سهراية.. صور
محمد الشرنوبي يحيي أولى حفلاته الرمضانية داخل خيمة سهراية.. صور
محمد الشرنوبي يحيي أولى حفلاته الرمضانية داخل خيمة سهراية.. صور
محمد الشرنوبي يحيي أولى حفلاته الرمضانية داخل خيمة سهراية.. صور
محمد الشرنوبي يحيي أولى حفلاته الرمضانية داخل خيمة سهراية.. صور
محمد الشرنوبي يحيي أولى حفلاته الرمضانية داخل خيمة سهراية.. صور
محمد الشرنوبي يحيي أولى حفلاته الرمضانية داخل خيمة سهراية.. صور
محمد الشرنوبي يحيي أولى حفلاته الرمضانية داخل خيمة سهراية.. صور

ترشيحاتنا

لدورة واحدة فقط.. تعرف على طرق اختيار النائب العام

تنكر بالجلباب.. رئيس مدينة أشمون يفاجئ المستشفى العام ويتخذ قرارات مهمة.. صور

اتفاق لردع إيران.. دول خليجية توافق على إعادة انتشار القوات الأمريكية

الجزار يرتدي تي شيرت نادي الأهلي ويعلق: العودة

أردوغان يوبخ مسئوليه: ملأنا بطون الجميع وها هى النتيجة

ولد الغلابة الحلقة 12.. أحمد السقا يعنف إنجي المقدم بعد فضحها له

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتسحروا عليه والتقطوا سيلفي.. محور روض الفرج إنجاز عالمي بأيادٍ مصرية وسجلته موسوعة جينيس.. صور

المصري يواصل استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي الثلاثاء.. صور

اللحظات الأولى في الحياة.. مونيكا وماركو يتخصصان في تصوير الولادة بغرف العمليات.. صور