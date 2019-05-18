علاء ميهوب: الزمالك الأقرب لحصد الكونفيدرالية.. والأهلي يضغط لحصد الدوري

أكد علاء ميهوب نجم الأهلي السابق والمدير الفني لنادي الترسانة علي ان فرص الزمالك لحصد لقب بطولة الكونفيدرالية الأفريقية أقرب من منافسه نهضة البركان .



وأضاف ميهوب في تصريحات خاصة لصدي البلد : متفائل بتحقيق الزمالك اللقب الإفريقي ،وعمر صلاح حارس مميز وموهوب وقادر علي حراسة عرين الأبيض وذلك لأنه حارس كبير .



وأكمل : لم يعرف لاسارتي طبيعة الدوري المصري وقيمة النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة ظهر بأداء قوي يؤكد أنه فهم كيف يتعامل مع الامور في الدوري المحلي واللاعبين .



وأختتم : للنادي الأهلي الأقرب لحصد لقب الدوري المصري والضغط كبير علي الزمالك بسبب ان المارد الاحمر اذا حقق الفوز في المباريات المتبقية سيتوج باللقب .