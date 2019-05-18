ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

علاء ميهوب: الزمالك الأقرب لحصد الكونفيدرالية.. والأهلي يضغط لحصد الدوري

السبت 18/مايو/2019 - 08:01 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
أكد علاء ميهوب نجم الأهلي السابق والمدير الفني لنادي الترسانة علي ان فرص الزمالك لحصد لقب بطولة الكونفيدرالية الأفريقية أقرب من منافسه نهضة البركان .

وأضاف ميهوب في تصريحات خاصة لصدي البلد : متفائل بتحقيق الزمالك اللقب الإفريقي ،وعمر صلاح حارس مميز وموهوب وقادر علي حراسة عرين الأبيض وذلك لأنه حارس كبير .

وأكمل : لم يعرف لاسارتي طبيعة الدوري المصري وقيمة النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة ظهر بأداء قوي يؤكد أنه فهم كيف يتعامل مع الامور في الدوري المحلي واللاعبين .

وأختتم : للنادي الأهلي الأقرب لحصد لقب الدوري المصري والضغط كبير علي الزمالك بسبب ان المارد الاحمر اذا حقق الفوز في المباريات المتبقية سيتوج باللقب .

ترشيحاتنا

السمبوسة أكلة الإفطار في رمضان.. من أين جاءت وما هو أصلها؟

لا يشبه أحدا.. محمد فاضل يقصف جبهة فنانين في رسالة إلى عادل إمام

ساويرس فى ذكرى ميلاد الزعيم : يجب إطلاق اسم عادل إمام على أحد الشوارع

وجه رسالة للمسلمين.. أمين الفتوى: كيف نصوم ولا نرحم غيرنا

أوضحت الفرق بين العذر والكفارة.. دار الإفتاء تحدد فدية الإفطار في رمضان

أردوغان يوبخ مسئوليه: ملأنا بطون الجميع وها هى النتيجة

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتسحروا عليه والتقطوا سيلفي.. محور روض الفرج إنجاز عالمي بأيادٍ مصرية وسجلته موسوعة جينيس.. صور

المصري يواصل استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي الثلاثاء.. صور

اللحظات الأولى في الحياة.. مونيكا وماركو يتخصصان في تصوير الولادة بغرف العمليات.. صور