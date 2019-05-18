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رياضة

الأولوية لأبناء النادي.. مدرب الترسانة: لن يحمل الفانلة الزرقاء إلا من يقدرها

السبت 18/مايو/2019 - 09:00 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
أكد وائل الجميل مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة، علي قلقه بسبب المسئولية الكبيرة التى ألقاها مجلس إدارة الشواكيش علي عاتقه وحمل حلم الصعود للدوري الممتاز.

وأضاف "الجميل" في تصريحات خاصة لصدي البلد : البداية كان الأمر مقلق للغاية وفوجئت بتحمل المسؤولية بتواجدي في الجهاز الفني للفريق الأول لكن وجود علاء ميهوب وكريم حسن شحاته طمني بشدة.

وأكمل: الأمر بالنسبة لنا كل شئ بعد ثلاث سنوات نكون الأقرب للصعود ونتعثر في الجولات الأخيرة، بأمر الله سيكون الموسم الحالي للصعود للدوري الممتاز وتحقيق حلم الجماهير".

وأوضح: الفانلة الزرقاء شرف كبير لأي أحد يرتديها وسيتم اختيار عناصر تقدر قيمتها لتلعب بأداء رجولى والفترة القادمة سيكون اعتمادنا بنسبة كبيرة علي الناشئين ابناء النادى.

واختتم وائل الجميل تصريحاته قائلا: تم اختيار 5 لاعبين من فريق 99 وسيتم ضمهم للتدريبات وفترة الإعداد وسيكون لهم فرصة كبيرة للمشاركة في الفريق الأول لكرة القدم.

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