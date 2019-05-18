ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

في عيد ميلاده.. منى ممدوح تكشف عن مفاجأة الزعيم لها في بودي جارد

السبت 18/مايو/2019 - 06:33 ص
صدى البلد
أحمد البهى
هنأت الفنانة منى ممدوح الفنان القدير عادل إمام بعيد ميلاده ، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.

وكشفت " ممدوح " عن جانب إنساني في حياة الزعيم ، بعد ان نشرت صورة برفقته خلال كواليس مسرحية " بودى جارد " ، وعلقت عليها قائلة : "مسرحية بودي جارد 2009، وأحلى سنين معاك وأيام الضحك من القلب، وكانت أحلى مفاجأة لما عملتلي عيد ميلادي، كانت فرحة لا توصف".

وتابعت " منى " : "كل سنة وأنت بصحة وسعادة يا أستاذي يا زعيم الضحك".

ترشيحاتنا

بفهمه من عينيه.. لبلبة تكشف طبيعة علاقتها بـ عادل إمام.. فيديو

اتفاق لردع إيران.. دول خليجية توافق على إعادة انتشار القوات الأمريكية

أوضحت الفرق بين العذر والكفارة.. دار الإفتاء تحدد فدية الإفطار في رمضان

هل تخسر أمريكا الحرب المحتملة أمام إيران.. في الهيمالايا حلفاء إيران قريبون من القوات الأمريكية.. خبير إيراني: طهران ستحارب واشنطن إذا فكرت مواجهتنا عسكريا

حرية التنقل دون تدخل الكفيل.. مزايا وشروط الإقامة المميزة بالسعودية.. القصة الكاملة

سيد عبدالحفيظ وأمير مرتضى .. قصف جبهات وحروب كلامية خارج المستطيل الأخضر

ads

وجه طلبا للأعلى للإعلام.. محمد فاضل يفجر مفاجأة حول تمثيل النجوم في مقالب رامز جلال

فريق لا يقهر.. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجآت لـ بيراميدز

فاجأ الجمهور بأول تعليق له.. طاهر أبو ليلة يكشف عن حقيقة فبركة رامز في الشلال

بعد أكبر تراجع خلال عامين.. لجنة برلمانية تكشف موعد هبوط الدولار لـ15 جنيها

قرار هام من الإسماعيلي قبل مواجهة الأهلي

سيد عبدالحفيظ وأمير مرتضى .. قصف جبهات وحروب كلامية خارج المستطيل الأخضر

خلال 3 أشهر .. الرئيس السيسي يصدر عفوا عن 4700 سجين بينهم متهمو مذبحة كرداسة .. تفاصيل

بسبب فتاة.. خناقة بين نزيل دار أيتام ومالك كافيه أكتوبر.. تفاصيل مثيرة

حرية التنقل دون تدخل الكفيل.. مزايا وشروط الإقامة المميزة بالسعودية.. القصة الكاملة

بسبب الإعياء الشديد.. هبوط اضطراري لطائرة سعودية ووفاة أحد قائديها

مصير غامض .. النجوم يعقد جلسة مع قاهر الزمالك قبل الرحيل

لإفطار الصائمين في غزة.. كريستيانو رونالدو يعلن تبرعه بـ 1.5 مليون دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتسحروا عليه والتقطوا سيلفي.. محور روض الفرج إنجاز عالمي بأيادٍ مصرية وسجلته موسوعة جينيس.. صور

المصري يواصل استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي الثلاثاء.. صور

اللحظات الأولى في الحياة.. مونيكا وماركو يتخصصان في تصوير الولادة بغرف العمليات.. صور