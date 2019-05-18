في عيد ميلاده.. منى ممدوح تكشف عن مفاجأة الزعيم لها في بودي جارد

هنأت الفنانة منى ممدوح الفنان القدير عادل إمام بعيد ميلاده ، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.



وكشفت " ممدوح " عن جانب إنساني في حياة الزعيم ، بعد ان نشرت صورة برفقته خلال كواليس مسرحية " بودى جارد " ، وعلقت عليها قائلة : "مسرحية بودي جارد 2009، وأحلى سنين معاك وأيام الضحك من القلب، وكانت أحلى مفاجأة لما عملتلي عيد ميلادي، كانت فرحة لا توصف".



وتابعت " منى " : "كل سنة وأنت بصحة وسعادة يا أستاذي يا زعيم الضحك".