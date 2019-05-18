السعودية: أوبك لن تتخذ قرارا بشأن إنتاج النفط قبل نهاية يونيو

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن أوبك لن تتخذ قرارا بشأن إنتاج النفط قبل نهاية يونيو.



وأضاف الفالح إنه ليس متأكدا من وجود نقص في المعروض من النفط وإن البيانات من الولايات المتحدة مازالت تظهر وجود "زيادات كبيرة" في المخزونات.



و بشأن تأثير التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط على أسعار النفط والإمدادات، قال الفالح إن أوبك ستتحلى بالمرونة بشأن إمدادات النفط "وسنفعل ما هو صواب".



وتابع الوزير السعودي: "علينا الحفاظ على سوق النفط في اتجاهها نحو التوازن وعودة المخزونات إلى مستواها الطبيعي ولكن سنكون متجاوبين أيضا".