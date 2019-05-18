حشو شفاة بـ 90 جنيها.. فتاة تفقد جمالها في جراحة تجميل

تسبب الهوس بعمليات التجميل إلى فقدان امرأة لجمالها وتحول حياتها إلى معاناة حقيقية بعدما اختارت أن تجري عملية تجميل على شفتها التي لم يكن بها بالأساس أي مشكلة، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل.



وشوهت عملية التجميل وجه كيلي ماكفيكر، من ويست يوركشاير في بريطانيا، بعدما اختارت إجراء عملية حشوة الشفاه بـ 90 جنيها إسترلينيا فقط.



واضطر الأطباء إلى إحداث ثقوب في شفتيها على مدار ساعتين كاملتين مرارا وتكرارا من أجل معالجتها، بعد أن أجبرت على الاختفاء في المنزل لمدة ثلاثة أسابيع بسبب التشوهات.



وحذرت ماكفيكر النساء من مخاطر إجراء عمليات حشو الشفاه لدى عيادات غير مختصة أو أطباء غير مؤهلين لإجراء عمليات التجميل، أو القيام بعمليات التجميل لأسباب غير ضرورية.