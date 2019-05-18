ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

حشو شفاة بـ 90 جنيها.. فتاة تفقد جمالها في جراحة تجميل

السبت 18/مايو/2019 - 08:01 ص
قبل وبعد العملية
قبل وبعد العملية
محمد علي
تسبب الهوس بعمليات التجميل إلى فقدان امرأة لجمالها وتحول حياتها إلى معاناة حقيقية بعدما اختارت أن تجري عملية تجميل على شفتها التي لم يكن بها بالأساس أي مشكلة، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

وشوهت عملية التجميل وجه كيلي ماكفيكر، من ويست يوركشاير في بريطانيا، بعدما اختارت إجراء عملية حشوة الشفاه بـ 90 جنيها إسترلينيا فقط.

واضطر الأطباء إلى إحداث ثقوب في شفتيها على مدار ساعتين كاملتين مرارا وتكرارا من أجل معالجتها، بعد أن أجبرت على الاختفاء في المنزل لمدة ثلاثة أسابيع بسبب التشوهات.

وحذرت ماكفيكر النساء من مخاطر إجراء عمليات حشو الشفاه لدى عيادات غير مختصة أو أطباء غير مؤهلين لإجراء عمليات التجميل، أو القيام بعمليات التجميل لأسباب غير ضرورية.
حشو شفاة بـ 90 جنيها.. فتاة تفقد جمالها في جراحة تجميل

ترشيحاتنا

عملية لجنين في بطن أمه.. حدث مذهل في جراحات المناظير

أمريكا تدخل على خط أزمة الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.. تفاصيل

بعد وقوع انفجار به.. مصادر أمنية: مصنع طنطا غير مرخص ومقام على أرض زراعية.. صور

السمبوسة أكلة الإفطار في رمضان.. من أين جاءت وما هو أصلها؟

حاتم بطيشة: عانيت بسبب والدي

ملخص وأهداف مباراة الإسماعيلي والداخلية المثيرة .. فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتسحروا عليه والتقطوا سيلفي.. محور روض الفرج إنجاز عالمي بأيادٍ مصرية وسجلته موسوعة جينيس.. صور

المصري يواصل استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي الثلاثاء.. صور

اللحظات الأولى في الحياة.. مونيكا وماركو يتخصصان في تصوير الولادة بغرف العمليات.. صور