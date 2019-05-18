الجزار يرتدي تي شيرت نادي الأهلي ويعلق: العودة

نشر اللاعب محمود الجزار مدافع فريق نادي الأهلى والمعار للجونة عبر صفحته الشخصية صورة له بتيشرت المارد الأحمر.



كما علق الجزار عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام قائلًا:"العودة".



وكان الجزار قد أنضم إلى فريق الجونة فى يناير الماضى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم لتدعم دفاع الفريق الساحلى خلال مباريات بطولة الدورى الممتاز والذى ظهر بأداء جيد .





