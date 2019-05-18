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رياضة

الجزار يرتدي تي شيرت نادي الأهلي ويعلق: العودة

السبت 18/مايو/2019 - 06:35 ص
صدى البلد
نشر اللاعب محمود الجزار مدافع فريق نادي الأهلى والمعار للجونة عبر صفحته الشخصية صورة له بتيشرت المارد الأحمر.

كما علق الجزار عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام قائلًا:"العودة".

وكان الجزار قد أنضم إلى فريق الجونة فى يناير الماضى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم لتدعم دفاع الفريق الساحلى خلال مباريات بطولة الدورى الممتاز والذى ظهر بأداء جيد .


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