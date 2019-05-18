التعرض للاحتيال.. السعودية تحذر رعاياها من مالكي العقارات في تركيا

نشرت السفارة السعودية بيانًا على موقعها الإلكتروني؛ حيث حذرت من المشكلات التي يقع فيها السعوديون من مالكي العقارات في تركيا.





وأكدت السفارة السعودية في تركيا إلى مشكلات عديدة تواجه المواطنين السعوديين الذين يستثمرون في العقارات حيث ينتهي المطاف بالبعض إلى عدم الحصول على سند ملكية أو التعرض للاحتيال، بحسب ما أوردت "سكاي نيوز" على موقعها الإلكتروني.





وقالت السفارة: إنه يوجد الكثير من شكاوى المواطنين المستثمرين والملاك، حول المشاكل التي تواجههم في مجال العقار في تركيا، مثل عدم حصولهم على سند التمليك أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم تسديد كامل قيمة العقار وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة".



