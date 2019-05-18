أحمد موسى يحاور شيخ المخرجين.. فاضل: لا أشعر بالتعب خلال العمل مع عادل إمام.. أحمد زكي تميز في شخصية عبد الناصر.. ويؤكد: لا أتابع مسلسلات رمضان والمشاهد بيقوم يشرب شاي فى الفواصل الإعلانية.. فيديو

لا يشبه أحدا.. محمد فاضل يقصف جبهة فنانين في رسالة إلى عادل إمام

كواليس فيلم ناصر 56.. محمد فاضل: سعاد حسني أرادت تجسيد هذه الشخصية

وجه طلبا للأعلى للإعلام.. محمد فاضل يفجر مفاجأة حول تمثيل النجوم في مقالب رامز جلال

14 مليون جنيه إيرادات.. محمد فاضل: أحمد زكي تميز في شخصية عبد الناصر



قال إنها الأعظم له.. محمد فاضل يتحدث عن مسرحية الزعيم لـ عادل إمام





أحل المخرج الكبير محمد فاضل، ضيفًا مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، حيث تناول اللقاء الحديث عن متابعة المسلسلات، وطريقة أداء بعض الفنانين الكبار خلال تصويرهم، وأكد المخرج، أنه لا يتابع مسلسلات رمضان بسبب كثرة الفواصل الإعلانية.وأوضح فاضل أن الصين واليابان فى عام 2012 إصدارا قانونا بمنع الفواصل الإعلانية فى الدراما، مشيرًا إلى أنه يجب أن يصدر المجلس الأعلى للإعلام قرارا بحد أقصى لإذاعة الإعلانات بنسبة 15% من ساعات الإرسال.وأضاف أن المجلس الأعلى للإعلام مسئول مسئولية تامة عن تنظيم الإعلانات فى وسائل الإعلام.وأكد أن حروب الجيل الرابع والمؤامرة على مصر مستمرة، ويتم دفع ملايين كثيرة إلى الفنانين من قبل شركات الإنتاج، ليروجوا إلى أهداف بعيدة عن تربية الوعي الأخلاقي.وتابع: "نحتاج إلى تربية وعي أخلاقي لطريقة جلب الحقوق، ومناظر العنف منتشرة بكثرة في الأعمال الدرامية والأفلام، وأي مسلسل درامي يتخلله إعلانات كثيرة لا تدخل المشاهد في الحالة الدرامية".وأكد المخرج محمد فاضل، إنه من نفس جيل الزعيم عادل إمام، وهو خريج كلية الزراعة وبدأ التمثيل في مسرح التليفزيون، مضيفًا أن عادل إمام ذكي للغاية ويمتلك ذكاء اجتماعيا، مشيرًا الى أن مسرحية الزعيم، من المسرحيات العظيمة التي مثلها عادل إمام، وقمت بإخراجها للتليفزيون، ولم أغير أي شيء لأنني احترم المخرج المسرحي، وأبرزت بعض النقاط له في التليفزيون، مؤكدًا أنه لا يشعر بالتعب مع الفنانين الكبار وخاصة عادل إمام.وتابع: "الزعيم عادل إمام يكون على دراية برواية العمل الفني بأكملها، ويكون هناك حالة من التفاهم بين الفنان الكبير والمخرج".وأوضح أن الفنان أحمد زكي نجح بتقدير امتياز في تقمص شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في فيلم "ناصر 56".وأضاف" قائلا: "أحمد زكي أقنعنا بأنه جمال عبد الناصر، خاصة أنه لا يشبه عبد الناصر".وتابع: "فيلم ناصر 56 اتعرض في مصر لمدة شهرين ثم تم إيقافه في السينما، وحقق إيرادات 14 مليون جنيه وكانت تكلفته 3 ملايين جنيه".وفي هذا الصدد كشف فاضل، عن حقيقة برنامج المقالب للفنان رامز جلال والذى من المقرر عرضه يوميا خلال شهر رمضان، قائلا: "مفيش مفاجآت للضيوف وقد تكون المفاجأة فى الموسم الأول، أما الآن فالنجوم جميعا يعرفون المقلب قبل حدوثه".وأشار فاضل متسائلا: "هل يوجد أساتذة متخصصون درسوا الأثر الاجتماعى والسياسى للبرامج التى يتم عرضها؟".وأكمل: "لا بد من وجود معايير للبرامج التي تعرض على الشاشات، وهذا هو دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".ووجه المخرج محمد فاضل، رسالة خاصة إلى الفنان الكبير عادل إمام، في عيد ميلاده قائلا: "كل سنة وأنت طيب ومبدع، واستطعت صناعة ركن خاص بك في الكوميديا، على الرغم من ظهورك وسط عمالقة مثل فؤاد المهندس".وأضاف "فاضل" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "عادل إمام لا يشبه أحدا، وهو من الفنانين القلائل المهتمين بالثقافة".وأشار إلى أن بعض الفنانين الحاليين يعتقدون أن امتلاك السيارات والأفلام والكلاب يجعلهم مشهورين، وعلى النقيض عادل إمام مُقِلّ في الظهور الإعلامي، لأنه لا يحتاج إلى شهرة".كما طالب المخرج محمد فاضل، بضرورة وجود مادة إعلامية وفقا للمعايير الدولية المهنية والهوية الثقافية المصرية.وأشار، إلى أن المشاهد عندما يرى الإعلان للمرة الثانية يُغلق الصوت أو يذهب لإعداد كوب شاي، لا سيما وأن وقت عرضه يستغرق ما بين 10 إلى 15 دقيقة.وكشف المخرج محمد فاضل عن ضرورة تحديد نسبة مئوية في الوقت المخصص لعرض الإعلانات خلال ساعات الإرسال لكل قناة، لتتراوح ما بين 10 إلى 15% بواقع 3 ساعات إعلانات في اليوم كله.