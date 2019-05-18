ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

خارجية فنزويلا: كاراكاس مستعدة لبدء حوار مع أمريكا على أساس الاحترام المتبادل

السبت 18/مايو/2019 - 09:28 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعرب وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، عن استعداد كاراكاس للدخول في حوار مع الإدارة الأمريكية على أساس الاحترام المتبادل.

ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن أرياسا، اليوم (السبت)، قوله: "اللحظة مناسبة للدبلوماسية..الساعة مناسبة للدبلوماسية..نحن مستعدون للعودة إلى الدبلوماسية والجلوس على طاولة المفاوضات واحترام بعضنا .. الحكومة الفنزويلية مستعدة لإقامة آلية حوار مع الإدارة الأمريكية على أساس الاحترام المتبادل".

في الوقت نفسه، أشار البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الفنزويلية، إلى أن حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فشلت في جميع استراتيجياتها فيما يتعلق بفنزويلا.

يذكر أن الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 يناير الماضي، بعد إعلان خوان جوايدورئيس الجمعية الوطنية، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادور.

ترشيحاتنا

ساويرس فى ذكرى ميلاد الزعيم : يجب إطلاق اسم عادل إمام على أحد الشوارع

دين في رقبتك.. الإفتاء تحدد آخر موعد لـ زكاة الفطر.. ويجب على من أَخرها أمران

خالص التعازى.. رسالة رئيس مصر للطيران إلى العاملين في ذكرى حادث طائرة باريس

يسبب نزيفا بالمخ.. خطأ قاتل يرتكبه الأطباء عند وصف الأسبرين

السمبوسة أكلة الإفطار في رمضان.. من أين جاءت وما هو أصلها؟

لتوفير الوقت والصابون.. نصائح لغسيل المواعين في رمضان

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بولاق لـ المهندسين.. عاش هنا يوثق نجومية حمدى أحمد وأسرار استبعاده من ريا وسكينة بطلب من شادية .. وكواليس حبسه على يد الإنجليز

شاهد .. أغرب إطلالات نور قدري بعد ظهورها مع رامز جلال

بفستان أبيض.. درة تستعرض أناقتها في مهرجان كان السينمائي..صور