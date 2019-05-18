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مرأة

شاهد .. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها بلوك جديد

السبت 18/مايو/2019 - 12:18 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
هاجر هانئ
خضعت الفنانة ياسمين عبد العزيز لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور Bilo Hussein، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى"انستجرام"، ببعض الصور.

خطفت الأنظار ياسمين بلوك جديد من اختيار الاستايلست مايسة عزب وSahar Azab، ظهرت مرتدية زى أقرب إلى الهندى، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين عبد العزيز على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ومكياجا جذابا متناسق مع ملامحها، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات المميزة.

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