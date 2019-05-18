لآخر نفس الحلقة 12.. لغز جديد فى خطف أبناء ياسمين عبد العزيز

تشهد الحلقة الـ12 من مسلسل لآخر نفس عددًا من الأحداث المثيرة منها لقاء سلمى بالمقدم باسم والذي يوعدها أنه سوف يساعدها في عودة أبنائها مقابل الكشف له عن أي معلومة تعرفها وتوافق سلمى.





وبعد عودتها لمنزل والدها تجد فلاشة بداخل لعبة ابنتها لتكتشف لغزًا جديدًا.





ومسلسل "لآخر نفس" تدور أحداثه في إطار درامي مشوق؛ حيث تتعرض المهندسة "سلمى أبو الفضل" لكثير من المواقف الصعبة، عقب وفاة زوجها ضابط الشرطة" حازم غنيم"، فتضطرها الأحداث إلى رعاية ابنتها وابنها لوحدها، وإذا بها تكتشف أشياء مثيرة لم تكن تعلمها عنه.



