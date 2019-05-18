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منوعات

دراسة: اكتشاف مبيدات حشرية محظورة في المياه الجوفية بالبرتغال

السبت 18/مايو/2019 - 09:31 ص
صدى البلد
أ ش أ
كشفت دراسة أجرتها وكالة البيئة البرتغالية عن نوعية المياه الجوفية في البرتغال في بعض أنحاء البلاد، عن وجود مبيدات حشرية محظورة بموجب القانون.

وتقول وكالة البيئة إنه إذا وصل التلوث بالفعل إلى المياه الجوفية ، وهي مورد رئيسي للاستهلاك البشري في أوقات الجفاف ، فذلك لأن مبيدات الآفات تستخدم بتركيزات عالية للغاية.

وذكرت صحيفة (بورتوجال نيوز) أن هذه النتائج تظهر في وقت أثارت فيه وزارة البيئة مخاوف بشأن حالات الجفاف المتكررة التي تعيق بشكل متزايد إعادة تعبئة طبقات المياه الجوفية ، بالإضافة إلى زيادة الطلب على هذه المياه وتدهور نوعيتها ، خاصة بسبب التلوث من المصادر الزراعية.

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