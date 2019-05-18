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منوعات

الفاو تفتح مكتبا فرعيا في سول

السبت 18/مايو/2019 - 09:30 ص
صدى البلد
افتتحت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) مكتبا فرعيا لها في سول عاصمة كوريا الجنوبية.

وذكرت صحيفة (كوريا تايمز) أن المكتب افتتح بعد ست سنوات من المفاوضات بين مدينة سول ووزارة شؤون الزراعة والغذاء ومنظمة "فاو".

ورحب عمدة مدينة سول في بيان صحفي بتأسيس مكتب الاتصال للفاو في سول الذي سيبدأ عملياته في النصف الثاني من العام الجاري.

وقال مسؤول في المدينة إن المكتب سيكون بمثابة قناة الاتصال الرئيسية بين "الفاو" والحكومة الكورية؛ حيث يتوسط في مشروعات مشتركة مثل تصدير نموذج الأمن الغذائي الكوري إلى دول أخرى، وربما تنفيذ مشاريع في كوريا الشمالية.

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