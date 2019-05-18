الفاو تفتح مكتبا فرعيا في سول

افتتحت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) مكتبا فرعيا لها في سول عاصمة كوريا الجنوبية.





وذكرت صحيفة (كوريا تايمز) أن المكتب افتتح بعد ست سنوات من المفاوضات بين مدينة سول ووزارة شؤون الزراعة والغذاء ومنظمة "فاو".





ورحب عمدة مدينة سول في بيان صحفي بتأسيس مكتب الاتصال للفاو في سول الذي سيبدأ عملياته في النصف الثاني من العام الجاري.



