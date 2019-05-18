أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 18 مايو 2019

ينشر موقع "صدى البلد" متوسط أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور للجملة فى مستهل تعاملات اليوم، السبت 18 مايو 2019، حيث تراوحت أسعار الطماطم من 3 جنيهات إلى 6.50 جنيه للكيلو، والبطاطس من 3 إلى 5 جنيهات، والبصل من 2.50 إلى 4 جنيهات.



ووصل سعر كيلو الكوسة إلى 4 جنيهات، والفاصوليا إلى 17 جنيها، والفلفل الرومي 9 جنيهات، والثوم 4 جنيهات، واللفت 1.75 جنيه، والبنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 5 جنيهات، والملوخية 8 جنيهات، البامية 20 جنيها.



وبلغ سعر كيلو الباذنجان الرومي 7 جنيهات، والباذنجان البلدي 6 جنيهات، والفلفل الألوان إلى 27 جنيها، والبسلة إلى 12 جنيها، والسبانخ من 4 إلى 7 جنيهات، والفجل الصيني إلى 3 جنيهات، والفجل الأحمر إلى جنيهين، والبروكلي إلى 5 جنيهات، والقرنبيط إلى 4 جنيهات، وخس كابوتشي إلى 5 جنيهات.



وسجل كيلو التفاح الأمريكي من 12 إلى 22 جنيها، والتفاح الجولدن من 12 إلى 18 جنيها، والتفاح الثلاجة من 18 إلى 20 جنيها.



كما سجل الليمون البلدي 23 جنيها، والبرتقال أبو سرة 5 جنيهات، واليوسفي 8 جنيهات، والعنب المستورد 40 جنيها، والبلح السيوي 22 جنيها، والكانتلوب من 6 إلى 8 جنيهات.



وسجل كيلو الجوافة سعرا يتراوح بين 5 و7 جنيهات، والبلح الأسوانى من 6 إلى 16 جنيها، والفراولة من 5 إلى 7 جنيهات، والنارنج 4 جنيهات، والجريب فروت 6 جنيهات.



وبلغ سعر الخوخ البلدي 11 جنيها، والحرنكش 11 جنيها، ونكتارين بلدي 15 جنيها، وأناناس 35 جنيها، والنبق 11 جنيها، والكمثرى المستوردة 25 جنيها.