بعد عامين من الاقتراض.. الكهرباء مازالت تعد بخدمة مميزة وتتحجج باعتراض الأهالي على الخطوط الجديدة لتطوير الشبكات.. تقرير

عامان إلا أيام قليلة مرت على وعد وزارة الكهرباء بتقديم خدمة مميزة وجودة عالية، منذ اقتراضها 34 مليار جنيه لتنفيذ أكبر خطة لتطوير شبكتي النقل والتوزيع، للتغلب على التحديات التى واجهتها وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء وتحويل العجز إلى فائض، وتصل إجمالى تكلفة تطوير شبكة نقل الكهرباء 54 مليار جنيه، والتوزيع 19 مليار جنيه.



يتم تنفيذ الخطة من خلال صفقة تمويلية كبرى، إذ نجحت خمسة بنوك مصرية فى إبرامها تحت قيادة كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بصفتهما وكيلا للتمويلات، وتم توقيع عقد التمويل المشترك الخاص بتطوير الشبكة المصرية لنقل الكهرباء بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومجموعة من البنوك ووكيلًا عنهم بنك مصر بقيمة تصل إلى حوالى 18 مليار جنيه مصرى.



وتتضمن خطة تطوير شبكة النقل على مدار عامين، تنفيذ محطات محولات وإجراء توسعات لبعض المحطات القائمة، بالإضافة إلى شراء محولات جديدة والخلايا اللازمة لها، وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية.



كما تم توقيع عقد التمويل المشترك الخاص بتطوير شبكة التوزيع بين الشركة القابضة لكهرباء مصر ومجموعة البنوك ووكيلًا عنهم البنك الأهلي بقيمة تصل إلى حوالى 19.4 مليار جنيه، وتتضمن الخطة على مدار ثلاثة أعوام إنشاء وتوسيع عدد من الموزعات والمحولات وكذلك خطوط وكابلات نقل الطاقة على الجهدين المتوسط والمنخفض باَلإضافة إلى تركيب العدادات الذكية والشبكات المرتبطة بها.



وتصل مدة التمويل للقرضين إلى 15 عاما، بدأت من تاريخ التوقيع على اتفاقية التمويل بفترة سماح تصل إلى 3 سنوات، وفترة سداد 12 سنة، وسعر الفائدة يصل إلى حوالى 18.75% تتحمل وزارة المالية منها نسبة 12% سنويًا على مدار عمر التمويل.



وأشارت الوزارة إلى أن التطوير والتوسعات الجديدة بالشبكة تمثل 10 أضعاف ما تم تطويره خلال الـ 60 عاما الماضية، وأن أعمال التوسعات تستهدف أن يكون لكل حمل مصدرين للتغذية بحيث يضمن استقرار التيار الكهربائي فى حالة حدوث انقطاعات للتيار.



وأكد مصدر بوزارة الكهرباء أنه تم الانتهاء من تطوير شبكة توزيع الكهرباء حتى الآن بتكلفة 22 مليار جنيه من إجمالي 37 مليار جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ حتى الآن 75% .



وبلغ إجمالى تكلفة تطوير شبكة نقل الكهرباء 57 مليار جنيه، وبلغ تكلفة ما تم تنفيذه حتى الآن من توسعات وأعمال تطوير بشبكة النقل 47 مليار جنيه تم انفاقها لتطوير الشبكات وتركيب 9000 محول جديد.



ولفت إلى أنه تم تركيب 10 مراكز تحكم حتى الآن، وتم استبدال وتحديث أكثر من 4000 محول حتى الآن.



وتبرر الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء تأخير الانتهاء من تطوير الشبكات التى كان مقررا لها نهاية ديسمبر من العام الماضي، وطلبت مد مهلة التنفيذ حتى العام الحالي بمواجهتها صعوبات في سرعة إنهاء خطة تطوير شبكات النقل والتوزيع نتيجة اعتراضات بعض الأهالي على مرور خطوات وكابلات الكهرباء التي تمر بأراضيهم، خاصة أن أعمال التطوير والتوسعات التى تشهدها شبكات النقل والتوزيع ضخمة، وتمثل 3 أضعاف الشبكة الحالية، كما أن الخطة تستهدف تركيب وإحلال وتجديد مهمات كهرباء على مستوى الجمهورية.







