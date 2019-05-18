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مرأة

تحب الأكل لكنها ممشوقة القوام .. تعرف على سر رشاقة نوال الزغبى

السبت 18/مايو/2019 - 10:58 ص
نوال الزغبى
نوال الزغبى
هاجر هانئ
تصدرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى، تريند جوجل بعد ظهورها فى أحد البرامج التلفزيونية، وإدلائها بعدد من التصريحات الجريئة التى أثارت الجدل.

ودائما تلفت الفنانة اللبنانية الأنظار حول جمالها وإطلالاتها التي تظهر بها وتبرز أنوثتها وقوامها الرشيق الممشوق، وعلى الرغم من أنها تحب الأكل كيفما صرحت فى إحدى اللقاءات إلا أنها تحافظ على رشاقتها.

كشفت نوال الزغبى عن سر رشاقتها قائلة: "بأنها تحب الأكل ولكنها تبتعد عن الحلويات والشوكولاتة ورقائق البطاطس التي تباع في المحلات".

كما أضافت أنها تحرص على الذهاب إلى الجيم بشكل يومي، مما يلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على رشاقتها فضلًا عن اتباعها لنظام غذائي صحي متوازن.

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