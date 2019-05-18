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منوعات

Whatsapp يحذر مستخدميه من تجاهل هذه الخطوة

السبت 18/مايو/2019 - 10:52 ص
صدى البلد
نهى حمدي
يحذر تطبيق المراسلات العالمي whatsapp من عدم اتخاذ خطوات تحديث التطبيق خلال هذه الفترة، وذلك لتجنب الثغرات الأمنية التي تهدد خصوصيتك.

فقد فشل عدد كبير من المستخدمين في تحديث التطبيق المملوك لـFacebook ، مما يترك الباب مفتوحًا أمام القراصنة "الهاكرز" للوصول إلى المعلومات الشخصية، بما في ذلك الرسائل وموقع البيانات، بحسب ما نشر موقع "Business Insider". 


ووفقا لبحث أجرته Wandera، وهي شركة الهاتف الذكي الأمنية تساعد على تأمين الهواتف الذكية، أن تحديث التطبيق يمنع الثغرة الأمنية ، والتي تم رصدها لأول مرة بواسطة الفاينانشال تايمز.

كما وجد Wandera أن 80.2٪ من أجهزة iOS والبالغ عددهم 300000 لم يتم تحديثها ، في حين أن 55.4٪ من أجهزة Android كانت عرضة للخطر أيضًا.

فيما قالت "شيريل ساندبرج" رئيس عمليات التشغيل في فيسبوك ، إن استثمار الشركة في مجال السلامة والأمن مكّن مهندسيها من العثور على اختراق WhatsApp، وأضافت: "لأننا نضع مزيدًا من المهندسين في البحث عن الأخطاء، ونبحث عن نقاط الضعف لنغلقها".

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