لأول مرة .. 10 آلاف جنيه لأفضل رسالة دكتوراه و8 للماجستير بجامعة طنطا

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، اليوم السبت، عن اعتماد مبلغ 108 آلاف جنيه جوائز لأفضل رسائل الماجستير والدكتوراة لعام 2018 تطبيقًا لاستراتيجية الجامعة في النهوض بالبحث العلمي وتشجيع الباحثين وبما يضمن الارتقاء بالتصنيف العالمي للجامعة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان غدًا عن أسماء الفائزين بالجوائز.



وأضاف الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه تم تخصيص 4 جوائز في ثلاث مجالات : مجال العلوم الطبية للمتقدمين من كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض، وفي مجال العلوم الإنسانية للمتقدمين من كليات الحقوق والآداب والتجارة والتربية والتربية الرياضية والتربية النوعية، بالإضافة إلى مجال العلوم الأساسية والهندسية والزراعية للمتقدمين من كليات العلوم والهندسة والزراعة.



وأوضح أن قيمة الجائزة ستوزع مناصفة بين المشرف على الرسالة والطالب الذي يعدها.