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منوعات

أزالت ورما بحجم كرة الجولف.. مذيعة شهيرة حاربت السرطان بشجاعة.. صور

السبت 18/مايو/2019 - 11:08 ص
صدى البلد
أحمد شريف
كشفت "نيكي تشابمان" مذيعة بريطانية شهيرة، تقدم برنامج "تشيلسي فلاور"، كيف أجرت عملية جراحية كبيرة لإزالة ورم بحجم كرة الجولف، من مخها.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، ابقت مذيعة الـ"بي بي سي" الشهير، سر مرضها لفترة طويلة، ولكنه الآن تم الكشف عن سبب تغيبها عن تقديم برنامجها المعروف، حيث أفصحت أنها تتعافى من عملية جراحية كبرى لإزالة ورم في المخ.

وكشف أحد فريق عمل الشبكة البريطانية، بأنه قام بزيار المذيعة "نيكي" ووجدها تتكئ على أريكة منزلها ورأسها محلوق، ولكنها تجلس في الحديقة وهي تبتسم وكأنها عائدة من رحلة استجمام، بالرغم من إزالتها ورما بحجم كرة الجولف من مخها.

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