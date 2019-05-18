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محافظات

محافظ أسيوط: الانتهاء من رصف عدة طرق محورية بالقوصية بطول 15 كم

السبت 18/مايو/2019 - 11:03 ص
رصف عدة طرق بالقوصية
رصف عدة طرق بالقوصية
إيهاب عمر
قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إن أعمال الرصف وصيانة الطرق تسير على قدم وساق بقرى ومراكز المحافظة، لافتا إلى اهتمام الدولة بتقديم كافة الخدمات بقطاع الطرق لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين، مشيرًا إلى الإنتهاء من أعمال رصف وصيانة عدة طرق محورية بمركز القوصية بطول 15 كم ، وذلك في إطار خطة المحافظة لرصف وتحسين شبكة الطرق الداخلية والطرق المحورية لتيسير سبل الانتقال للمواطنين والخدمات اليومية التي تيسر الأحوال المعيشية في حركة الحياة اليومية.

وأوضح المحافظ ، أنه تم الانتهاء من رصف طريق رزقة الدير بقرية مير فضلا عن الانتهاء من رصف طريق المنشاة الكبرى/عزبة خشبة وانتهاء أعمال إعادة رصف مدخل مير من كوبرى أيوب وطريق فزارة /عزبة يونس وطريق بني قرة/بلوط وذلك ضمن خطة تطوير الطرق المؤدية لمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة حيث أن معظم هذه الطرق تؤدي إلى دير السيدة العذراء مريم المحرق أحد أبرز نقاط العائلة المقدسة في أسيوط ، مشددًا على متابعة أعمال الرصف لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين مع مراعاة المواصفات القياسية وتطبيق معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

وأضافت هويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة القوصية، أنه تم الانتهاء من رصف طريق رزقة الدير بتمويل من الدعم الذاتي لمشروعات الصيانة السنوية لخطة وحدة البنية الاساسية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بط كما تم الانتهاء من عدة طرق ضمن اعتمادات الخطة الاستثمارية وتنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهي طريق المنشاة الكبرى/عزبة خشبة ورصف طريق مدخل قرية مير بداية من كوبرى أيوب ورصف طريق بني قرة/بلوط فضلا عن أعمال رصف طريق فزارة/عزبة يونس بالإضافة إلى الانتهاء أعمال صيانة لرصف طريق كاروت المؤدى للطريق الصحراوى الغربي.

ولفتت إلى أنه جاري تمهيد ورصف العديد من الطرق بنطاق المركز لتحسين شبكة الطرق الداخلية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

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