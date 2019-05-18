بعد انتشار تحدي الموت بين الأطفال.. أضرار تناول جرعة زائدة من الباراسيتامول

بعد تحذير مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، الأمهات والآباء من انتشار ما يعرف بـ "تحدي الباراسيتامول" أو "تحدي الموت" بين الأطفال والشباب، في تقليد لمشاهد يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضح مركز السموم في بيان له، أن تحدي الموت الذي انتشر على الإنترنت هو مسابقة بين الأطفال يكون الفائز فيها من يتناول أكبر كم من دواء معين مثل "الباراسيتامول" أو"الديجوكسن".



وعلق الدكتور غورفيندر رول على ان تناول جرعة زائدة من الباراسيتامول هي أمر شائع، وقد تحدث عن طريق الخطأ أو في سياق إيذاء النفس، حيث ان تناول جرعة زائدة و كبيرة يمكن أن يؤدي إلى فشل الكبد إذا لم يعالج على الفور مع اخد الترياق.



وأضاف رول عبر موقع patient ، أن الباراسيتامول يؤخذ عادة عن طريق الفم ، وهو متاح بعدة طرق ، كما هو الحال في الأقراص والأدوية الذائبة والسائلة، حيث إنها ستنتقل إلى المعدة والأمعاء إلى الجسم وتؤدي إلى تخفيف الألم وخفض درجة الجسم، وبعد هذا ، يتم تعطيل الباراسيتامول قبل إزالته من الجسم. وذلك عبر معالجة حوالي 20 ٪ من الدواء في جدار الأمعاء والباقي في الكبد.



من جانبه، أوضح أنه نتيجة لذلك ، يتم تشكيل كمية صغيرة من مركب سام (n-acetyl-p-benzoquinone imine ، أو NAPQI) في الكبد ولكن يتم إزالة السموم منه بسرعة بواسطة مادة تسمى الجلوتاثيون، ومع ذلك ، في جرعة زائدة يمكن استنفاد مخازن الجلوتاثيون بحيث يتم إزالة كميات الزائدة من الباراسيتامول.



وأوضح رول ، أن الباراسيتامول هو الدواء الأكثر شيوعًا الذي يتناول جرعة زائدة، يمكن أن يؤدي إلى فشل الكبد في عدد من الأيام ، على الرغم من استخدام الدواء لحماية الكبد، إلا ان زيادة نسبة في الجسم يمكن ان يؤدي إلى فشل الكبد، بحيث يمكن أن يكون قاتلا.



وأضاف ان أكثر من 150 شخصا يموتون كل عام نتيجة لجرعة زائدة من الباراسيتامول، حيث ان هناك العديد من أسباب تناول شخص ما جرعة الباراسيتامول، وابرزها الانتحار، أو التسبب في إيذاء شديد للذات، يمكن أيضًا تناول جرعة زائدة عن طريق الخطأ، على سبيل المثال ، الأطفال الصغار والأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر.



في بعض الحالات ، يعتبر تناول جرعة زائدة من الباراسيتامول المفاجئة شيئا مخططا له مسبقا، (مثل كتابة وصية) وكتب أيضًا مذكرة انتحار، إلا ان تناول الباراسيتامول يمكن ان يكون خطيرا عند بعض الناس الذين هم أكثر عرضة لخطر تلف الكبد، ويشمل:



1- الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة ، مثل ريفامبيسين ، الفينوباربيتال ، الفينيتوين ، كاربامازيبين والكحول.

2- أولئك الذين يعانون من سوء التغذية، على سبيل المثال ، من خلال الأمراض المزمنة أو اضطرابات الأكل.

3- أولئك الذين يعانون من أمراض الكبد المرتبطة بالكحول.