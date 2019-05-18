هتشتغل هتاخد.. رسالة وزارة الكهرباء للمحصلين

قال محمد السيسى، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن المحصلين يقع عليهم عبئا كبيرا لأن طبيعة عملهم تقتضي بذل جهد كبير، ومطالبين ببذل أقصى ما عندهم حتى يتمكنوا من تحقيق النسب المطلوبة.



وأضاف السيسى فى تصريحات لصدى البلد أنه يؤصل مبدأ الحافز مقابل الجهد، فلا يستوى "محصل" يعمل ويحقق نسبته مع آخر لا يعمل أو لا يحقق نسبته المطلوبة منه، قائلا: "تشتغل تاخد ماتشتغلش ماتخدش".



وتابع السيسى، أنه بفضل تلك الجهود وصلت نسبة التحصيل الآن فى كل القطاعات إلى 106% للمنازل والمحلات.