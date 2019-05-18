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اقتصاد

لإنهاء مشكلات قاطنيها.. تطوير منطقة ابني بيتك ٦

السبت 18/مايو/2019 - 11:01 ص
خلال اعمال الرصف
خلال اعمال الرصف
آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأنه يتم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير منطقة ربوة أكتوبر "ابني بيتك ٦ سابقًا" حتى تواكب المشروعات المجاورة لها بالمدينة، مؤكدًا أنه جارٍ اتخاذ عدد من الإجراءات لإنهاء مشكلات المواطنين قاطنى المنطقة، وحث غير المقيمين على السكن بها.

وأكد المهندس مجدى يوسف، أنه يتم بصفة دورية وميدانية متابعة أعمال النظافة، وتنسيق الموقع، وأعمال الصرف بالمنطقة، كما يتم تشغيل الخدمات السابق تنفيذها، وإسناد مجموعات من المبانى الخدمية الجديدة، وتأهيل الشبكات السابق تنفيذها، بجانب إنشاء حديقة مركزية كمتنفس للسكان.
لإنهاء مشكلات قاطنيها.. تطوير منطقة ابني بيتك ٦
لإنهاء مشكلات قاطنيها.. تطوير منطقة ابني بيتك ٦
لإنهاء مشكلات قاطنيها.. تطوير منطقة ابني بيتك ٦

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