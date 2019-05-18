لإنهاء مشكلات قاطنيها.. تطوير منطقة ابني بيتك ٦

صرح المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأنه يتم اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير منطقة ربوة أكتوبر "ابني بيتك ٦ سابقًا" حتى تواكب المشروعات المجاورة لها بالمدينة، مؤكدًا أنه جارٍ اتخاذ عدد من الإجراءات لإنهاء مشكلات المواطنين قاطنى المنطقة، وحث غير المقيمين على السكن بها.



