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أخبار العالم

جماعة السلام الأخضر تحصل على ثلاثة ملايين دولار في تسوية مع روسيا

السبت 18/مايو/2019 - 10:54 ص
جماعة السلام الاخضر
جماعة السلام الاخضر
رويترز
قالت جماعة السلام الأخضر المدافعة عن البيئة يوم الجمعة، إنها ستحصل على 2.7 مليون يورو (ثلاثة ملايين دولار) من روسيا بموجب تسوية تم التوصل إليها بين الحكومة الهولندية وموسكو.

ومن المتوقع أن ينهي الاتفاق معارك قضائية استمرت سنوات بعد احتجاز السلطات الروسية سفينة لجماعة السلام الأخضر كانت ترفع علم هولندا في 2013 واعتقال 30 شخصا كانوا على ظهرها.

واحتجز الروس السفينة في المياه الدولية بعد احتجاج ضد منصة نفطية. وظل من كانوا على ظهرها في السجون الروسية لأشهر قبل أن يتم الإفراج عنهم قبيل أولمبياد سوتشي في 2014.

وقالت وزارة الخارجية الهولندية يوم الجمعة إنها توصلت إلى "تسوية كاملة ونهائية" تفاصيلها سرية.

وكانت لجنة تحكيم دولية قد أمرت موسكو في يوليو تموز 2017 بأن تدفع لهولندا أكثر من خمسة ملايين يورو(5.6 مليون دولار) تعويضا للأضرار التي وقعت خلال أحداث 2013. ولم تعترف روسيا بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة.

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