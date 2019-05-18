ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مقتل وإصابة 25 شخصا بينهم أطفال في انفجار بإقليم هيرات غرب أفغانستان

السبت 18/مايو/2019 - 12:13 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن مسؤول أفغاني، اليوم السبت، مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين، إثر انفجار دراجة بخارية مفخخة في إقليم "هيرات" بغرب أفغانستان.

وقال مدير الصحة العامة بالإقليم عبد الحكيم تمنة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (بجفاك) الأفغانية، إن 5 أطفال قتلوا وأصيب 20 شخصا آخرين، وذلك إثر انفجار دراجة بخارية مفخخة في حي أوبي بإقليم هيرات بغرب البلاد.

ونقلت مصادر إعلامية أخرى، عن المتحدث باسم حاكم الإقليم جيلاني فرهاد قوله، إن 14 شخصا آخرين أصيبوا بجروح جراء الانفجار الذي وقع صباح اليوم في منطقة أوبي، مشيرا إلى أنه من بين الجرحى الرئيس الإداري للمنطقة.
ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث حتى الآن.

ترشيحاتنا

عمل واحد يكفي.. شويكار تكشف عن المسلسل الذي تشاهده في رمضان

بعد تبرعه بـ1.5 مليون دولار لـ غزة.. مواقف إنسانية لـ كريستيانو رونالدو

من موقع تصوير محمد رمضان .. حلا شيحة تحتفل بالزعيم عادل إمام على طريقتها الخاصة .. فيديو

وداعًا لثرثرة السائقين.. أوبر تضيف ميزة جديدة لمستخدميها

شاهد .. أغرب إطلالات نور قدري بعد ظهورها مع رامز جلال

محمد رمضان مهدد بالإيقاف من نقابة الموسيقيين .. اعرف التفاصيل

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على الخطوات .. غدا بدء تسليم 384 وحدة بـ دار مصر في دمياط الجديدة .. صور

تبرك ونذور ودعاء.. مولد العذراء فى جبل الطير يستقطب المسلمين قبل الأقباط

من بولاق لـ المهندسين.. عاش هنا يوثق نجومية حمدى أحمد وأسرار استبعاده من ريا وسكينة بطلب من شادية .. وكواليس حبسه على يد الإنجليز