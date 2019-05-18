مسلسل بركة الحلقة 12.. وفاة رياض الخولى.. فيديو

شهدت الحلقة الـ12 من مسلسل بركة، كثيرًا من التطورات حيث ذهب عمرو سعد "بركة" لوالده رياض الخولى فى السجن وأخبره بالعصابة التى تطارده بسبب الميموري كارت الذى معه وعليه فضائح بعض رجال الأعمال الفاسدين.





وطلب رياض الخولى، من بركة أن يعيد كارت الميمورى لهم لتجنب المشاكل لكن فى نهاية الحلقة قامت العصابة بالتخطيط لوالد بركة فى السجن واستعانوا بأحد رجالهم وقام بطعنه بالسكين.





كما شهدت نهاية الحلقة حلمًا يحلم به بركة ووالده يودعه وهو يرتدى ملابس البيضاء واستيقظ على خبر وفاة والده وصراخ والدته هالة صدقى .















