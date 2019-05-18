ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

روما يتمسك بحلم دوري الأبطال أمام ساسولو

السبت 18/مايو/2019 - 10:55 ص
فريق روما
فريق روما
محمد السعيد
يحل فريق روما ضيفًا على نظيره ساسولو، اليوم، السبت، في تمام الثامنة والنصف، ضمن منافسات الجولة الـ 38، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق روما لتحقيق الفوز للحفاظ على آماله في إنهاء المسابقة في المربع الذهبي، وحجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما يطمح ساسولو في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الذئاب.

وكان يوفنتوس حسم لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، قبل 5 جولات من نهاية المسابقة.

ويحتل روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة، بينما يحتل ساسولو المركز العاشر بـ 42 نقطة.

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم السبت 18-5-2019 والقنوات الناقلة

رئيس الترسانة يكشف سبب تعثر التعاقد مع فاروق جعفر ..والمدير الإداري الجديد

تترك طفلها بمفرده 10 ساعات يوميا.. القبض على مصرية في الكويت بتهمة الإهمال

حشو شفاة بـ 90 جنيها.. فتاة تفقد جمالها في جراحة تجميل

غدا.. بدء تسليم 384 وحدة بـ دار مصر بدمياط الجديدة

شركة نرويجية تفضح إيران.. الحرس الثوري نفذ عمليات إرهابية في الإمارات

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبرك ونذور ودعاء.. مولد العذراء فى جبل الطير يستقطب المسلمين قبل الأقباط

من بولاق لـ المهندسين.. عاش هنا يوثق نجومية حمدى أحمد وأسرار استبعاده من ريا وسكينة بطلب من شادية .. وكواليس حبسه على يد الإنجليز

شاهد .. أغرب إطلالات نور قدري بعد ظهورها مع رامز جلال