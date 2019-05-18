روما يتمسك بحلم دوري الأبطال أمام ساسولو

يحل فريق روما ضيفًا على نظيره ساسولو، اليوم، السبت، في تمام الثامنة والنصف، ضمن منافسات الجولة الـ 38، من مسابقة الدوري الإيطالي.



ويسعى فريق روما لتحقيق الفوز للحفاظ على آماله في إنهاء المسابقة في المربع الذهبي، وحجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما يطمح ساسولو في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الذئاب.



وكان يوفنتوس حسم لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، قبل 5 جولات من نهاية المسابقة.



ويحتل روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة، بينما يحتل ساسولو المركز العاشر بـ 42 نقطة.

