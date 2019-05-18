طبيب يخسر عمله بسبب النقاب

الحجاب والنقاب من المظاهر الإسلامية التي لم تخرج يومًا من دائرة الجدل وخاصًة في الدول الغربية، فبسبب نقاب سيدة سيفقد أحد الأطباء وظيفته للأبد.



فالإقالة من العمل هو مصير طبيب طلب من سيدة مسلمة إزالة النقاب خلال إجراء الفحوصات الطبية على طفل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.



طلب الدكتور "كيث ولفرسون" صاحب الـ 52 عامًا، من الأم أن تزيل الحجاب الذي يغطي وجهها لأنه كان يجد صعوبة في سماعها وهي تسرد له تفاصيل حالة طفلها وعما يشعر به.



وقال "ولفرسون" إنه طلب منها بأدب فقط خلعها في غرفة الاستشارات في مستشفى جامعة ستوك ستوك في ستوك أون ترينت، ببريطانيا.



وأضاف إن الأم وافقت عن طيب خاطر على طلبه، ولكن بعد وصول زوجها، اشتكت لرؤساء المستشفيات من الحادث، كما كتب الزوجان إلى المجلس الطبي العام (GMC) الذي سيحقق مع الدكتور ولفرسون بتهمة التمييز.



وأصر الدكتور ولفرسون على أنه كان يحاول فقط أداء وظيفته بشكل صحيح.