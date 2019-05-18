الأهلي يدرس الإسماعيلي بالفيديو

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعا تنسيقيا قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم، للوقوف على بعض التفاصيل الخاصة بمواجهة الإسماعيلي والترتيبات الخاصة بهذه المباراة.



وحرص الجهاز الفني على مشاهدة ملخص مباريات للإسماعيلي خلال فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب انتهاء مباراة إنبي، التي أقيمت أمس الأول وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.



ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لالتقاط الأنفاس قبل مواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري.