علي لطفي يخضع لفحص طبي على هامش مران الأهلي.. اليوم

يخضع علي لطفي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت لتحديد فرص مشاركته في المران خلال المرحلة المقبلة ومدى تحسن حالته.



واشتكى لطفي من إصابة في الركبة، أبعدته عن المشاركة الجماعية وأدى جلسة في الجيم يوم الخميس الماضي على هامش مران الغائبين عن مباراة إنبي الأخيرة، فيما يتحدد اليوم موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية خلال المرحلة المقبلة.



ويستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب الفوز على إنبي.