ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

محكمة إيرانية تؤيد حكم إعدام رجل قتل أمريكية

السبت 18/مايو/2019 - 11:02 ص
محكمة ايرانية
محكمة ايرانية
رويترز
ذكرت صحيفة إيران الرسمية اليوم السبت أن المحكمة العليا الإيرانية أيدت حكم الإعدام الصادر بحق إيراني متهم بقتل امرأة أمريكية قبل سبعة أعوام لسرقة سيارتها.

وقالت الصحيفة إنه تم الإبلاغ باختفاء القتيلة، وهي أم لثلاثة أطفال وتدعى تيريزا فيرجينيا، في عام 2012 بعدما سافرت إلى إيران لزيارة أسرة زوجها الإيراني.

وأضاف التقرير أن الشرطة ألقت القبض على اثنين من المشتبه بهما وكان عمرهما 20 و21 عاما حينها باستخدام تسجيلات كاميرات مراقبة تلفزيونية التي كشفت وجودهما في محطة وقود ومعهما سيارتها. واعترف أحدهما بأنه خنق المرأة واستولى على سيارتها ونقودها بينما اعترف الآخر بمساعدته.

وتقول منظمة العفو الدولية إن عدد أحكام الإعدام في إيران انخفض إلى النصف في عام 2018 بعد تعديلات في قوانين مكافحة المخدرات لكنها لا تزال في المرتبة الثانية عالميا بعد الصين بمعاقبة ما لا يقل عن 253 متهما بالإعدام.

ترشيحاتنا

السمبوسة أكلة الإفطار في رمضان.. من أين جاءت وما هو أصلها؟

خسارة أمي لم تكن مثل أي ألم آخر.. ويليام يتحدث للمرة الأولى عن وفاة ديانا

بشرى سارة للصائمين .. الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. فيديو

دين في رقبتك.. الإفتاء تحدد آخر موعد لـ زكاة الفطر.. ويجب على من أَخرها أمران

في عددها الصادر اليوم .. مجلة أكتوبر تكشف تفاصيل الشرائح الجديدة للكهرباء

عمل واحد يكفي.. شويكار تكشف عن المسلسل الذي تشاهده في رمضان

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبرك ونذور ودعاء.. مولد العذراء فى جبل الطير يستقطب المسلمين قبل الأقباط

من بولاق لـ المهندسين.. عاش هنا يوثق نجومية حمدى أحمد وأسرار استبعاده من ريا وسكينة بطلب من شادية .. وكواليس حبسه على يد الإنجليز

شاهد .. أغرب إطلالات نور قدري بعد ظهورها مع رامز جلال