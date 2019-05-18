وكيل رياضة الأقصر يعقد اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات.. صور

عقد حفني بركات حفني مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات المركزية ومديري الإدارات الفرعية وذلك استعدادًا لخطة العام المالي الجديد 2019/2020 وآليات العمل خلال العام المالي الجديد.



وقد تم خلال الاجتماع مناقشة اليات وضع خطة العمل للعام المالي 2019/2020 وتطوير العمل داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية والاخذ بالافكار الجديدة للشباب ، ومناقشة وضع خطط النشاط بالمديرية بما يتوأم مع الفترة القادمة لتدعيم وتشجيع فئات الشباب والطلائع وأهمية الاهتمام كذلك بالانشطة التي يتم تنفيذها لتحقيق استفادة أكبر بين الشباب من الجنسين للارتقاء وتقديم أفضل الأنشطة لأبناء محافظة الأقصر، وانتقاء أفضل السبل ووضع الخطط المستقبلية القابلة للتنفيذ من أجل النهوض بالعمل ورفع مستوى وكفاءة العمل الشبابي بالهيئات الشبابية.



وقد شدد وكيل الوزارة على ضرورة التدقيق والصياغة الجيدة لها وضرورة التنويع والتجديد والتجويد للأنشطة ومراعاة جميع المناسبات القومية والدينية والأنشطة المجمعة وجميع فئات المجتمع ومنهم أصحاب الفئات الخاصة والمعاقين وأن تكون البرامج مناسبة للمراحل العمرية وعمل نموذج موحد للخطة.



وأكد ضرورة الانضباط داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية وتطوير العمل بها وتكثيف اللجان لمتابعة تنفيذ الأنشطة بهذه الهيئات.