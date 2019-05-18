هل يحقق الثلاثية.. مانشستر سيتي ينتظر إنجازًا تاريخيًا في إنجلترا اليوم بنهائي كأس الاتحاد

فى إنجاز حقيقى إذا تحقق.. يقترب نادي مانشستر سيتي من تجاوز عقبة أخيرة ستجعله أول فريق إنجليزي يفوز بالبطولات الثلاث المحلية في موسم واحد، وذلك عندما يواجه واتفورد اليوم السبت في ملعب ويمبلي، بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.





وتأتي هذه المباراة بعد ستة أيام من حسم مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي، وبعد أن توج الفريق في فبراير الماضي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية.





ويسعى مانشستر سيتي للفوز بلقبه السادس في كأس الاتحاد، الأول منذ 2011، عندما يخوض المباراة النهائية للمرة الحادية عشرة في تاريخه.





في الوقت نفسه، وصل فريق واتفورد للمباراة النهائية مرة واحدة فقط في تاريخه، وخسرها أمام إيفرتون 0-2 وكان ذلك في 1984.





وتغلب واتفورد على ثلاث فرق يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز في البطولة حتى الآن، من بينهم قلب تأخره إلى فوز امام وولفرهامبتون في الدور نصف النهائي.





وفي هذه المباراة، كان فريق وولفرهامبتون متقدمًا بفارق هدفين حتى قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة، إلا ان فريق واتفورد قاتل بضراوة واستطاع مد المباراة لشوطين إضافيين تمكن خلالهما جيرارد ديولفيو من تسجيل هدف ليفوز واتفورد 3-2.





ويستعيد واتفورد مدافعه جوزيه هوليباس بعد أن تم إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها أمام ويستهام في الدوري الإنجليزي.





ويدخل مانشستر سيتي المباراة بصفوف مكتملة باستثناء لاعب خط الوسط، فرناندينيو، الذي لم يتأكد شفاؤه بعد من إصابته في الركبة التي تعرض لها أمام مانشستر في أبريل الماضي.





ويأتي الفريقان من نهايتين مختلفتين لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فبعد الانتصار على وولفرهامتون، فاز واتفورد في مباراة واحدة فقط في آخر ست مباريات بالدوري الذي انهاه في المركز الحادي عشر، بفارق 48 نقطة خلف مانشستر سيتي.





وخسر مانشستر سيتي مباراة واحدة فقط في آخر 22 مباراة في كافة المسابقات، وفاز في آخر 14 مباراة بالدوري، في ظل وجود صراع كبير مع ليفربول.





وفاز مانشستر سيتي بالمباراتين اللتين جمعتا الفريقين بالدوري، ليتفادى مانشستر سيتي الخسارة في 15 مباراة متتالية أمام واتفورد، محققًا خلالها 12 انتصارًا وذلك من عام 1989.



