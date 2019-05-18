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كله بثوابه.. أهالي أبو حماد يطعمون ركاب القطار في السحور والإفطار.. صور

السبت 18/مايو/2019 - 02:07 م
أهالي ابو حماد يؤكدون
أهالي ابو حماد يؤكدون بنفطر ونسحر الركاب وكله مجانا
محمد الطحاوي
الشراقوة عزموا القطار مقولة قديمة ترجع الي عام 1917، وخلال أحد أيام شهر رمضان الكريم وأمام قرية أكياد بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية تعطل قطار خط الشرق أمام القرية قبل أذان المغرب بدقائق قليلة وعلى الفور هرع أهالي القرية لتجهيز موائد الإفطار كلا حمل ما هو موجود علي مائدته وذهبت سيدات القرية حاملات صواني الأكل إلى رصيف القطار وتم إنزال جميع الركاب من أجل تناول الإفطار دون تفرقة بين مسلم ومسيحي في ذلك الوقت.

فيما لم يقف أهالي الشرقية والأجيال الحديثة موقف المتفرج من كرم أجدادهم ولكنهم حرصوا على استكمال مسيرة الإيثار والكرم، حيث تبني أبناء مركز أبوحماد وتحديدا أبناء المدينة والذين يسكنون بالقرب من محطة قطارات أبوحماد وسكان حي المغازي فكرة إفطار ركاب القطارات المارة أمام المدينة وتحديدا المتجه من "بورسعيد" الي "القاهرة" والقطار المتجه من "السويس الي "القاهرة" والقطار المتجه من "الزقازيق الإسماعيلية" عن طريق توزيع التمور والمياه والعصائر والوجبات الساخنة.

أكد " أبوشامة مصطفي "54 عاما مقيم حي المغازي بمدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية أنه في أحد الأيام كان يستقل القطار المتجه الي أبوحماد ولكن وصل القطار بحلول أذان المغرب فبدأت اجيب مياه ويوزعها علي الركاب، وعقب ذلك عكفت انا والمهندس "عمرو عبدالسلام"، واطفال الحي علي توزيع الفطار علي الصائمين من ركاب القطار سواء عن طريق توزيع " عصير، جوافة ، او خوخ، وزجاجة او كيس مياه، وقطعة كيكة او باتيه، وبلح".

فيما كان لأحد أصحاب مطاعم الفول والفلافل موقف مشرف من أبناء مدينة أبوحماد وتحديدا المعلم "سامبو" صاحب أشهر محل مأكولات بالمدينة حيث تعطل أحد القطارات خلال الأيام القليلة الماضية أمام محطة "ابوحماد" وتحديدا ومع حلول وقت الإمساك سارع الحاج "سامبو" بتجهيز السندوتشات بمختلف الأنواع وحملها الشباب وقاموا بتوزيعها علي ركاب القطار من أجل تناول وجبة السحور في موقف ليس بجديد علي أهلي الشرقية ويعبر عن مدى كرمهم وجودهم.

أكد أهالي الشرقية انهم يحرصون علي توزيع وتقديم وجبات الإفطار والسحور علي الجميع دون تمييز بين مسلم او مسيحي فالكل سواء والجميع مصريون مضيفين أن منازلهم مفتوحا أمام الجميع وفي كل وقت وبدون مقابل.
كله بثوابه.. أهالي أبو حماد يطعمون ركاب القطار في السحور والإفطار.. صور
كله بثوابه.. أهالي أبو حماد يطعمون ركاب القطار في السحور والإفطار.. صور
كله بثوابه.. أهالي أبو حماد يطعمون ركاب القطار في السحور والإفطار.. صور
كله بثوابه.. أهالي أبو حماد يطعمون ركاب القطار في السحور والإفطار.. صور
كله بثوابه.. أهالي أبو حماد يطعمون ركاب القطار في السحور والإفطار.. صور
كله بثوابه.. أهالي أبو حماد يطعمون ركاب القطار في السحور والإفطار.. صور
كله بثوابه.. أهالي أبو حماد يطعمون ركاب القطار في السحور والإفطار.. صور
كله بثوابه.. أهالي أبو حماد يطعمون ركاب القطار في السحور والإفطار.. صور
كله بثوابه.. أهالي أبو حماد يطعمون ركاب القطار في السحور والإفطار.. صور
كله بثوابه.. أهالي أبو حماد يطعمون ركاب القطار في السحور والإفطار.. صور

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