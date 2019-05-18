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أخبار البلد

بمناسبة مرور 56 عاما على افتتاحه.. مشروعات ضخمة قريبا لزيادة الخدمات بمطار القاهرة

السبت 18/مايو/2019 - 12:24 م
مطار القاهرة _ صورة
مطار القاهرة _ صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
يحتفل مطار القاهرة، اليوم، السبت، بمرور 56 عاما على افتتاحه مطارا رسميا لمصر عقب ثورة يوليو، حيث افتتحه الرئيس جمال عبد الناصر في 18 مايو عام 1963، ومنذ ذلك التاريخ أصبح مطار القاهرة واحدا من أكبر وأهم المطارات في المنطقة العربية وإفريقية، وأصبح يستقبل رحلات لأكثر من 60 شركة طيران من مختلف العالم لخدمة ما يقرب من 20 مليون راكب سنويا.

وتستعد شركة ميناء القاهرة الجوى في تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة لزيادة الخدمات التي يقدمها المطار منها مشروع لفندق كبير يخدم السياحة المصرية إضافة إلى مشروع تطوير مبنى الركاب 1 أقدم المباني بمطار القاهرة والذي تم افتتاحه كأول مبنى للركاب بالمطار.


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