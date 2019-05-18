من أجل حصد جميع البطولات.. طوارئ فى بيراميدز استعدادا للموسم المقبل

بدأ المستشار تركى آل الشيخ، مالك نادى بيراميدز، فى الاستعداد بقوة للموسم الكروى المقبل، فى ظل سعيه إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن للمنافسة على جميع البطولات المختلفة "محليا وإفريقيا".



واستقر مالك نادى بيراميدز على إجراء العديد من التغييرات الإدارية داخل أركان النادى من أجل بث حالة من الاستقرار الإداري والإتيان بأشخاص يكونوا على أكثر قدر من الاحترافية من أجل تحقيق الأهداف التي يسعى إليها النادى فى الفترة المقبلة.



وينوى ترك آل الشيخ إجراء العديد من التغييرات على المستوى الفنى بجلب مجموعة من الصفقات النارية، لتدعيم صفوف الفريق من أجل تحقيق الانتصارات والمنافسة بشدة على جميع البطولات.



وكان بيراميدز نجح فى الظهور بقوة في أول مواسمه فى الدورى الممتاز ونافس بشدة على حصد لقب البطولة وفاز على الأهلى والزمالك، إلا أن تعادلاته الثلاثة الأخيرة أمام المقاصة والمصرى ووادى دجلة بددت من أحلام الفريق فى التتويج باللقب المحلي.



وكان مالك بيراميدز رصد 800 مليون جنيه من أجل الصفقات التي ينوي الحصول عليها خلال الميركاتو الصيفى المقبل، وهي الميزانية التى تعد الأغلى فى تاريخ الكرة المصرية منذ نشأتها.

