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منوعات

وداعًا لثرثرة السائقين.. أوبر تضيف ميزة جديدة لمستخدميها

السبت 18/مايو/2019 - 12:37 م
صدى البلد
نهى حمدي
الهدوء وصمت السائقين عن الثرثرة المستمرة، من أهم المطالب التي يحتاجها كثيرون أثناء تنقلهم بالمواصلات بشكل مستمر، ومن هذا المنطلق اتجهت شركة "أوبر" للنقل التشاركي لاستغلال هذا المطلب لصالحها.

و قامت"أوبر" بإضافة خيار جديد إلى مستخدميها، وهو "أفضل الهدوء" بحيث يتوقف السائق عن الحديث خلال الرحلة، وذلك حسب ما نشره موقع "BBC" البريطاني.

وأشار الموقع إلى أن هذا الاختيار كان متاحا في البداية لفئة صغيرة من المستخدمين وهم عملاء "أوبر بلاك" وكان يتطلب دفع الركاب رسوم إضافية، ولكن الآن بات الاختيار متوفر لكل فئات أوبر.

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