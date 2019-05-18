مصيدة الفنانين ببرنامج رامز فى الشلال.. ما لا تعرفه عن بالى الإندونيسية

اختار الفنان رامز جلال دولة اندونيسيا للإيقاع بضحاياه النجوم في برنامجه رامز فى الأدغال الذي يعرض كل يوم خلال فترة الإفطار, وتبدو المشاهد والمناظر الطبيعية التى تعكسها كاميرات البرنامج بأنها جذابة بشكل كبير خصوصا وأنها وجهة سياحية ممتازة تعرف بجزيرة بالى.

فما هي بالى مصيدة فنانين برنامج رامز؟ تعتبر جزيرة بالي من اجمل الاماكن السياحية في اندونيسيا وهي واحدة من مئات الجزر المكوّنة الاندونيسية، يقصدها الكثير من السيّاح بهدف الاستجمام والتمتع بسحر طبيعتها الخضراء مع الغابات والشواطئ الرملية.

تفتخر جزيرة بالي اندونيسيا بكونها وجهة للكثير من السيّاح الذين يسكنون افضل فنادق اندونيسيا ومنتجعاتها الجميلة في بالي بهدف الاستجمام، حيث توفر بالي الكثير من الأنشطة الترفيهية التي تناسب العائلات من خلال شواطئها الرملية وشلالاتها وبحيرتها الساحرة وركوب القوارب.

معالمها: شاطئ كوتا‏ يعد شاطئ كوتا من افضل الاماكن السياحية في بالي وهو من أكثر شواطئ بالي استقطاباً السياح، يتميز هذا الشاطئ برماله الناعمة والأمواج العالية التي يفضلها محبي رياضة ركوب الأمواج. تتواجد العديد من المطاعم والمقاهي في منطقة الشاطئ

شاطئ جيمباران‏ يعد شاطئ جيمباران من أهم أماكن سياحية في بالي ، يتميز شاطئ جيمباران برماله البيضاء الناعمة وصفاء مياهه وسحر المشاهد التي يوفرها على بحر بالي والمحيط الهندي، تنتشر المطاعم على طول الشاطئ، والتي تقدم الأطباق البحرية، كما اننا ننصحكم بزيارة الشاطئ في وقت الغروب حيث تنتشر الشموع تضيء الشاطئ وسط مشهد رومانسي ساحر للنجوم وصوت تلاطم الأمواج.

شاطئ نوسا دوا‏ يتميز هذا الشاطئ بتنوع الانشطة والفعاليات والألعاب التي يوفرها مثل الرياضات والانشطة البحرية والمائية بما فيها المظلة الشراعية وسفن البنانا وهذا ماجعله احد افضل الاماكن السياحية في بالي اندونيسيا التي يفضلها السياح،يتوفر في الشاطئ العديد من المطاعم والمقاهي معظمها اكشاك توفر مايلزم للزوار

شلالات جزيرة بالي اندونيسيا تحوي جزيرة بالي العديد من الشلالات الرائعة التي تتوزع على مناطق مختلفة من الجزيرة وتعتبر من اجمل الاماكن السياحية في بالي اندونيسيا وهذه ابرزها : شلال جت جت يعد شلال جت جت من اشهر اماكن السياحة في بالي فهو أحد الشلالات الشهيرة في المنطقة، يقع الشلال في قرية جت جت شمالي جزيرة بالي اندونيسيا . يقع شلال جت جت على هضبة ويبلغ ارتفاعه 45 مترا تقريباً محاطاً بالأشجار الاستوائي.