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توك شو

أبرزها قابيل.. أعمال درامية جذبت انتباه أهل الفن في رمضان.. فيديو

السبت 18/مايو/2019 - 12:41 م
مسلسل قابيل
مسلسل قابيل
ندى فتح الله
كشف عدد من نجوم الفن، عن المسلسلات التي يقبلون على متابعتها خلال شهر رمضان.

وقال المخرج هاني خليفة، إنه يتابع مسلسل "قابيل" وأنه من أشد المعجبين به، كما أنه يتابع مسلسل "زي الشمس"، وقالت المخرجة إيناس الدغيدي إنها معجبة بـ مسلسل "حدوته مرة" للفنانة غادة عبد الرازق، إضافةً إلى مسلسل "زي الشمس" للفنانة دينا الشربيني.

كما أوضح الفنان خالد الصاوي أنه يتابع مسلسل "ولد الغلابة" و"زي الشمس"، وأشارت المطربة أحلام، إلى أنها تتابع أعمال الفنانة غادة عبد الرازق كل عام.

أما الفنانة داليا مصطفى فقد أشارت إلى أنها تتابع عدة أعمال درامية منها: "كلبش3"، "زلزال"، "لمس أكتاف".

وتتابع الفنانة بوسي، مسلسل "ولد الغلابة"، و"زلزال"، و"لآخر نفس"، أما الفنانة صفاء جلال صرحت بمتابعتها لـ "قابيل"، و"علامة استفهام"، و"بدل الحدوتة تلاتة".

أما المسلسلات الكوميدية كان لها نصيب من مشاهدات الفنانين أيضًا، حيث قال الفنان محمد علي رزق أنه يتابع مسلسل "هوجان"، و"الواد سيد الشحات"، و"قابيل".

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