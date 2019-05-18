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نشاط في حركة السفن والبضائع والشاحنات بميناء الإسكندرية

السبت 18/مايو/2019 - 12:41 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
شهد ميناء الإسكندرية، اليوم السبت، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والشاحنات، إذ استقبل عددًا من السفن على متنها بضائع إستراتيجية من بينها قمح، وذرة، وصويا وفحم، وخشب بإجمالي وزن 270 آلاف طن.

وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء: إنه تواجد بالميناء 140 سفينة، تراكي على الأرصفة 46 سفينة جار تفريغهم منهم سفينتان ذرة هي "اندينغاي"، و"ديا شان هاي"، قادمتين من روسيا وأوكرانيا وعلي متنهما 90 ألف طن ذرة .

كما يجري تفريغ السفينة "اورناك" قادمة من روسيا وعلي متنها 63 ألف طن قمح، والسفينة "فالي"، علي متنها 13 ألف طن زيت عباد الشمس قادمة من فرنسا، والسفينة "نافيوس سكاي" قادمة من أوكرانيا وعلي متنها 66 ألف طن صويا، وتواجد بالمخطاف الخارجي 38 سفينة، وفي منطقة المخطاف الداخلي يجرى تفريغ 8 سفن محملة بشحنات فحم، وخشب، وصويا.

وأضاف "الغندور"، أن الميناء شهد أيضا نشاطا في حركة القطارات والشاحنات والبارجات النهرية، حيث خرج من الميناء قطاران محملان بـ 3500 طن قمح متجهين إلي المطاحن في كفر الشيخ وشبرا، وقطار محمل بـ 1200 طن فحم متجه إلى التبين.

كما تم دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من والي الميناء، وبلغ مخزون الغلال بالميناء مليون ومائة ألف طن منهم 320 ألف طن قمح.

من جانبه وجه اللواء بحري مدحت عطيه، رئيس هيئة الميناء، الإدارات المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من والي الميناء بشكل آمن .

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